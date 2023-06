Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Körperverletzung und Beleidigung in Bäckereifiliale

Frankenthal (ots)

Am 22.06.2023, gegen 06.45 Uhr, kam es in einer Bäckereifiliale in der Speyerer Straße, Höhe Rathausplatz, zunächst zu Streitigkeiten in deren Verlauf ein bislang unbekannter Täter zunächst die Verkäuferin beleidigte und sodann einem zu Hilfe eilenden Kunden ins Gesicht schlug, dieser wurde hierbei leicht verletzt. Der Täter flüchtete hiernach. Er wurde beschrieben als männlich, bekleidet mit einem hellen Basecap, blaues T-Shirt, blaue Jeans und führte ein blaues Herrenfahrrad mit sich.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

