POL-PDLU: Unfallzeugen gesucht

Waldsee (ots)

Bereits am 01. Juni 2023 kam es in der Mörschstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrradfahrerin. Gegen 14:00 Uhr musste eine 67-jährige Frau aus Waldsee mit ihrem Fahrrad einem ihr entgegenkommenden LKW ausweichen. Hierbei fuhr sie dann über eine Fahrbahnschwelle und stürzte daraufhin. Passanten fanden die bewusstlose Frau und verständigten daraufhin einen Krankenwagen. Durch den Sturz erlitt die 67-jährige einen Trümmerbruch im linken Arm sowie mehrere Prellungen am Körper. Hinweise zu dem flüchtigen LKW oder dem Unfallhergang bitte telefonisch unter 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

