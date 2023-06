Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrüger ergaunert 130.000 Euro

Schifferstadt (ots)

Opfer einer perfiden Betrugsmasche wurde am vergangenen Dienstag eine 80-jährige Frau aus Schifferstadt. Diese erhielt gegen Nachmittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten eines Einbruchsdezernats. Angeblich sei es in der Umgebung der Dame zu Auffälligkeiten gekommen, so dass man ihre Wertgegenstände sichern wolle. Die betagte Dame legte daraufhin Wertgegenstände sowie ihren Geldbeutel samt EC-Karte und Bargeld vor die Haustüre. Nach einem zweiten Telefonat erfolgte schließlich eine persönliche Übergabe von weiteren Wertgegenständen. Die Geschädigte konnte den "Abholer" wie folgt beschreiben: circa 16 - 18 Jahre alt, komplett schwarz gekleidet, sprach akzentfreies Deutsch. Am nächsten Morgen erfolgte ein weiterer Anruf eines Polizeibeamten, den jedoch der Sohn der 80-jährigen entgegennahm. Hierauf wurde das Gespräch beendet. Insgesamt dürfte der Dame ein Schaden von ca. 130.000 Euro entstanden sein. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt. Fast Opfer einer ähnlichen Masche wurde am Mittwochmorgen eine 81-jährige Frau aus Dannstadt-Schauernheim. Diese erhielt ebenfalls einen Anruf auf ihrem Festnetz. Eine unbekannte Person habe sie dabei aufgefordert zur Bank zu gehen und dort 33.000 Euro für Renovierungsarbeiten abzuheben. Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin, die die Polizei verständigte, konnte dies verhindert werden. Noch im Beisein der echten Polizeibeamten erfolgte dann ein zweiter Anruf bei der Frau. Hier gab sich dann eine männliche Stimme als "Herr Neumann von der Kriminalpolizei" aus. Das Gespräch wurde jedoch im Anschluss durch den unbekannten Anrufer beendet. Der Frau entstand kein finanzieller Schaden.

