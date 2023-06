POL-PDLU: Zeuge gibt Hinweis auf Trunkenbold

Speyer (ots) - Am 20.06.2023 zwischen 10:15 Uhr und 11:15 Uhr führten Polizeibeamte in der Industriestraße Geschwindigkeitsmessungen mit einem Lasergerät durch und kontrollierten hierbei den Verkehr in Richtung Ortsausgang. Bei 41 gemessenen Fahrzeugen registrierten die Beamten keine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit. Anschließend verlagerten die Beamten die Mess- und Kontrollörtlichkeit in die der Freiherr-vom-Stein-Straße und kontrollierten von ...

