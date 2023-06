Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung auf dem Postplatz

Speyer (ots)

Am 20.06.2023 gegen 21:00 Uhr meldeten mehrere Zeugen eine Schlägerei zwischen zwei Personen am Postplatz. Vor Ort konnte zunächst nur eine Zeugin angetroffen werden. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung und konnten die Beamten in der Maximilianstraße den 18-jährigen Geschädigten und den 17-Jährigen Tatverdächtigen kontrollieren. Aus bislang unbekannten Gründen schlug der 18-Jährige dem Jüngeren auf dem Hinterkopf, woraufhin dieser zu Boden ging. Am Boden liegend schlug ihn der 18-Jährige mehrfach mit der Faust auf das rechte Auge und die Nase. Außerdem warf der Tatverdächtige das Handy des 17-Jährigen auf den Boden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell