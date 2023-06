Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frau wird auf Parkplatz angespuckt

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 19:15 Uhr, wurde einer 47-jährigen Frau auf einem Supermarktparkplatz im Waldspitzweg durch einen Unbekannten (ca. 30 Jahre alt; ca. 170-180cm groß; schlanke Statur; 3-Tage-Bart) auf ihre Kleidung gespuckt und beleidigt. Die 47-Jährige setzte sich daraufhin in ihr Fahrzeug und verließ den Parkplatz. Hierbei schlug der Unbekannte mit einem Gegenstand gegen den Heckspoiler des PKW der Frau. Es entstand geringer Sachschaden. Der Unbekannte hatte zuvor seinen Unmut darüber geäußert, dass die Geschädigte zu nah an ihm vorbeigelaufen wäre. Die 47-Jährige konnte das Kennzeichen des Unbekannten angeben. Diesbezüglich erfolgen weitere Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

