POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 20 Uhr und 11:20 Uhr durchtrennten unbekannte Täter das Zaunelement eines Werkzeugverleihs in der Iggelheimer Straße und entwendeten eine Rüttelplatte im Wert von ca. 600 Euro. Die Ermittlungen dauern an, auch zu möglicherweise weiteren entwendeten Gegenständen. Die Täter dürften das Diebesgut mittels eines Fahrzeugs abtransportiert haben. Wer hat in der ...

mehr