POL-PDLU: Beim Abbiegen Motorradfahrer übersehen

Waldsee (ots)

Beim Abbiegen von der Ludwigshafener Straße auf die L533 übersah eine 23-jährige Pkw-Lenkerin aus Schifferstadt einen 23-jährigen Motorradfahrer aus Ludwigshafen. Durch den anschließenden Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer verletzt und musste in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Ob der Motorradfahrer zu schnell unterwegs war ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

