Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Handel mit gefälschten Markenhandys auf Supermarktparkplatz

Speyer (ots)

Am Samstag zwischen 13:30 Uhr und 13:45 Uhr sprach ein unbekannter Mann aus einem Fahrzeug mit osteuropäischem Kennzeichen heraus einen 39-jährigen Mann aus Speyer auf einem Supermarktparkplatz in der Iggelheimer Straße an und bot ihm ein angeblich originalverpacktes Iphone 14 Pro Max zum Kauf an. Der Unbekannte täuschte zudem eine Notlage vor, aufgrund derer er das Geld unbedingt benötige. Außerdem legte der Verkäufer dem Käufer eine mutmaßlich gefälschte Kaufrechnung vor. Der 39-Jährige fiel auf das Angebot herein und kaufte das Handy zu einem Preis von 400 Euro ab. Der Verkäufer führte mindestens ein weiteres angeblich originalverpacktes Mobiltelefon mit, das er dem 39-Jährigen ebenfalls anbot. Der 39-Jährige entdeckte erst zuhause, dass es sich bei dem angeblichen Iphone um eine Totalfälschung handelt.

Die Polizei warnt:

- Gefälschte Elektronikartikel sehen dem Original regelmäßig täuschend ähnlich und halten sogar einer oberflächlichen Funktionsprüfung stand.

- Verzichten Sie auf den Kauf vermeintlicher Markenprodukte, die Ihnen an öffentlichen Orten von Fremden angeboten werden.

- Überprüfen Sie vorliegende Rechnungen beim Kauf von privaten Anbietern.

- Verzichten Sie auf den Kauf vermeintlicher Schnäppchen, wenn die Herkunft des Gegenstands unklar ist und der Kaufpreis erkennbar deutlich unter dem üblichen Verkehrswert liegt. Auch Käufer von Diebesgut können sich wegen Hehlerei strafbar machen!

