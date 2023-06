POL-PDLU: Speyer - Schulwegüberwachung im Vogelgesang

Frankenthal (ots) - Nach einem Sturz vom Baugerüst in der Mahlastraße in Frankenthal am gestrigen Samstag gegen 12:15 Uhr, musste ein 25-Jähriger Bauarbeiter schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unglücksfall gekommen ist, wird nun im Rahmen der eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen geklärt. Rückfragen bitte an: POLIZEIPRÄSIDIUM ...

