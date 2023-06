Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bobenheim-Roxheim - Falschfahrer verursacht Verkehrsunfall

Frankenthal (ots)

In der Industriestraße auf Höhe des dortigen Betriebshofs der Gemeinde Bobenheim-Roxheim, fuhr am gestrigen Samstag gegen 06:00 Uhr ein unbekannter männlicher grauer Audifahrer auf der Gegenfahrspur und verursachte einen Unfall. Ein auf gleicher Spur in richtiger Fahrtrichtung fahrender 57-Jähriger Roxheimer, musste dem Falschfahrer ausweichen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Glücklicherweise wurde der Mann nicht verletzt, sein Fahrzeug musste jedoch abgeschleppt werden. Der Unfallverursache entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne zuvor dem 57-Jährigen zu helfen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell