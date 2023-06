POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Altrip (ots) - Am 16.06.2023 zwischen 08:45 Uhr und 09:45 Uhr drang ein unbekannter Täter vermutlich durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Maxstraße ein und entwendete dort mehrere kleinere Gegenstände und Bargeld. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt (Tel. 06235-4950 oder E-Mail ...

