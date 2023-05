POL-FL: Flensburg: Verdächtiger Umschlag mit Pulver löst größeren Einsatz bei der Polizei aus

Polizeidirektion Flensburg (ots) - Am Sonntag, 21.05.23, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr, führten Beamte des Polizeiautobahnreviers in Ausackerbrück auf der Landesstraße 268 eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durch. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 70 km/h. Die Polizei misst grundsätzlich ...

mehr