Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig - Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses, Polizei sucht Zeugen und Hinweisgeber

Schleswig (ots)

Am Montag (23.05.23), gegen 02.10 Uhr, meldeten Nachbarn über Notruf den Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses im Lollfuß in Schleswig. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Erdgeschoß des baufälligen Hauses aus und breitete sich schnell aus. Die Freiwillige Feuerwehr Schleswig war schnell vor Ort und konnte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Häuser verhindern. Die Nachbarhäuser wurden während der Löscharbeiten evakuiert. Bereits am 20.09.22 hat es in diesem Haus gebrannt. Hier wurde durch Brandermittler des LKA eine technische Ursache ausgeschlossen. Es wurde eine brennbare Flüssigkeit im Bereich der Brandentstehung festgestellt. Eine Brandstiftung ist daher naheliegend. Die Brandursache des heutigen Feuers steht noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Schleswig hat die Ermittlungen übernommen und fragt: Wer hat vor oder nach dem Brand verdächtige Geräusche, Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brandortes festgestellt? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04621-840 zu melden. Vielen Dank!

