Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlicher Hehler von hochwertigen Fahrrädern auf frischer Tat ertappt

Stuttgart-Nord/Kornwestheim (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (07.06.2022) einen 30 Jahre alten Mann in der Nordbahnhofstraße vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, gestohlene Fahrräder weiterverkauft zu haben. Nachdem ein unbekannter Dieb zuvor gegen 18.00 Uhr ein angeschlossenes Pedelec in Kornwestheim am Salamanderplatz gestohlen hat, gelang es dem 32 Jahre alten Besitzer, aufgrund eines verbauten Ortungssystems, sein Fahrrad in einem Haus an der Nordbahnhofstraße zu lokalisieren. Als er gegen 20.30 Uhr die Tiefgarage des Gebäudes betrat, kam ihm ein Mann mit dem mutmaßlich gestohlenen Pedelec entgegen. Er sprach den Verdächtigen an und teilte ihm mit, dass das Fahrrad ihm gehören würde, woraufhin dieser das Pedelec fallen ließ und flüchtete. Ermittlungen der alarmierten Polizeibeamten führten auf die Spur des 30-jährigen Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung seiner Garage fanden die Beamten zehn hochwertige Fahrräder, Schmuck, zahlreiche Fahrradzubehörteile sowie über ein Kilogramm Marihuana. Fünf der zehn hochwertigen Fahrräder konnten bereits Diebstahlstaten aus den letzten drei Jahren zugeordnet werden. Die Ermittlungen dauern an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bilder der verbliebenen Räder sowie weitere beschlagnahmte und nicht zugeordnete Fahrräder sind unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-zuordnung-von-mutmasslichen-diebesgut/

Die Eigentümer werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell