Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kreis Schleswig-Flensburg - Geschwindigkeitskontrollen - Motorradfahrer mit Sozia mit über 160 km/h in 70er Zone

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Am Sonntag, 21.05.23, in der Zeit von 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr, führten Beamte des Polizeiautobahnreviers in Ausackerbrück auf der Landesstraße 268 eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durch. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 70 km/h.

Die Polizei misst grundsätzlich in beide Fahrtrichtungen, damit auch Motorradfahrer erfasst werden. Neben 70 Autofahrern, die zu schnell fuhren, wurden auch 14 Motorräder gemessen. Die schnellsten Motorräder waren mit 134 km/h und 161 km/h unterwegs. Der Letztere von den beiden hatte zudem eine Sozia dabei. Ihn erwartet ein Bußgeld von 700 Euro und 38,50 Euro Verwaltungsgebühren, sowie ein Fahrverbot von zwei Monaten. Parallel dazu prüft die Bußgeldstelle den Vorsatz. Sollte die Prüfung positiv ausfallen, erhöht sich das Bußgeld auf 1400 Euro.

Tipps Ihrer Polizei an Bikerinnen und Biker: -Gewöhnen Sie sich zu Beginn der Saison wieder ans Fahren mit und ohne Sozia/Sozius -Wenn möglich, nehmen Sie an professionellen Sicherheitstrainings teil -Halten Sie bitte die Geschwindigkeitsbegrenzungen ein, zu hohe Geschwindigkeiten sind Unfallursache Nr.1 -Tragen Sie gut sichtbare Schutzkleidung und Helm -Fahren Sie in Kurven möglichst weit rechts -Rechnen Sie stets mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer -Einen Frühjahrscheck Ihres Bikes sollten Sie unbedingt durchführen (Beleuchtung, Bremsen, Reifen

Wir wünschen allzeit gute Fahrt!

