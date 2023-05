BPOLD-B: Trotz Wiedereinreisesperre: per Bus nach Deutschland gekommen

Forst (ots) - Donnerstagmittag nahm die Bundespolizei zwei Männer in Forst vorläufig fest, gegen die eine Wiedereinreisesperre vorlag. Einer der beiden war am Mittwoch bereits im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Schleusung festgenommen und in der Nacht zu Donnerstag nach Polen zurückgeschoben worden. Am Mittwochmittag gegen 12:15 Uhr kontrollierte eine Streife ...

mehr