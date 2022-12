Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg, Böddiger und Deute: Zigarettenautomaten aufgebrochen

Felsberg, Böddiger und Deute

Zigarettenautomaten aufgebrochen Feststellzeitzeit: 03.12.2022, 21:22 Uhr Vermutlich am vergangenen Wochenende brachen unbekannte Täter drei Zigarettenautomaten auf und stahlen Zigaretten und das enthaltene Bargeld. Am Samstagmorgen stellten Zeugen fest, dass in der Brunslarer Straße in Deute ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Die Zigaretten und das Bargeld wurden gestohlen. An dem Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von 300,- Euro. Zwei Stunden später wurde von Zeugen mitgeteilt, dass ein Zigarettenautomat in Böddiger in der Emstalstraße aufgebrochen war. Auch hier hatten unbekannte Täter den Automaten aufgebrochen und das Bargeld und die Zigaretten entwendet. Ein weiterer Automat wurde Samstagabend in der Bahnhofstraße in Felsberg aufgebrochen. Hier hatte ein Zeuge beobachte, wie ein Täter an dem Automaten manipulierte und anschließend zu weiteren, in der Nähe befindlichen Personen ging und damit prahlte, dass man sehr leicht an Zigaretten gelangen könne. Nachdem die Personen mit Fahrrädern die Örtlichkeit verlassen hatten stellte der Zeuge fest, dass der Automat aufgebrochen war. Von dem männlichen Täter am Automat liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 35 Jahre alt, ca. 185 cm groß, hat blaue Augen und eine "Glatze". Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue oder schwarze Jacke, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

