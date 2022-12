Polizei Homberg

POL-HR: Willingshausen-Loshausen: Räder und Fahrrad aus Scheune gestohlen

Homberg (ots)

Willingshausen-Loshausen

Einbruch in Scheune Tatzeit: 29.11.2022, 18:00 Uhr bis 03.12.2022, 14:37 Uhr In den letzten Tagen brachen unbekannte Täter in eine Scheune in der Kasseler Straße ein und stahlen vier Räder und ein Fahrrad. Die Täter brachen gewaltsam die Scheunentür auf und begaben sich in den Innenraum. Hier stahlen sie vier Alu-Felgen mit Sommerreifen und ein Fahrrad. Der Wert der Beute beträgt mehrere tausend Euro. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

