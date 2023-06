Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Streit unter Ersthelfern

Waldsee (ots)

Zu einem Anlass der besonderen Art wurden Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt am Sonntagabend nach Waldsee gerufen. Dort gerieten ein 51-jähriger aus Heuchelheim und ein 65-jähriger aus Dannstadt-Schauernheim, die kurz zuvor auf der L533 als Unfallersthelfer an einer Unfallstelle agiert hatten, in einen handfesten Streit. Der Grund des Streites ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Beide Streithähne erlitten leichte Verletzungen im Gesicht und am Bein. Gegen die beiden wird nun wegen wechselseitiger Körperverletzung ermittelt.

