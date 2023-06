Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 72 Jahre alter Fußgänger, der am Freitag (09.06.2023) gegen 13.35 Uhr in der Berliner Straße in Böblingen in einen Unfall verwickelt wurde. Der Senior stand an einer gleichnamigen Bushaltestelle und wartete auf den Bus, als ein 29-jähriger Mann, der einen Ford Pick-up lenkte, an dem ein einachsiger Anhänger angehängt war, die Berliner Straße in Richtung Herrenberger Straße befuhr. Aus noch unbekannter Ursache löste sich der Anhänger, der mit Renovierungsabfällen (unter anderem Holzpaneele) beladen war, vom Zugfahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf stieß der Anhänger mit dem an der Haltstelle wartenden Mann zusammen und anschließend gegen einen Baum. Der Senior musste von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Am Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

