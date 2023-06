Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Adlerstraße

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt wegen Unfallflucht gegen einen noch unbekannten Fahrzeuglenker, der am Mittwoch (07.06.2023) zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr in der Adlerstraße in Böblingen ein Metallgeländer beschädigte. Vermutlich nutzte der Fahrzeuglenker eine Hofeinfahrt, um dort zu wenden. Hierbei stieß er gegen das Geländer und deformierte es. Anschließend machte sich der Unbekannte aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Möglicherweise könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW handeln, der einen Kran transportierte. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de, mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell