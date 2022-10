Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: LKW Unfall auf der A3

Dinslaken (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es auf der Autobahn A3 Fahrtrichtung Niederlande, zwischen Anschlusstelle Dinslaken Nord und Rastplatz Hünxe, zu einem Auffahrunfall an dem drei LKW beteiligt waren. Alle drei Fahrer wurden durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die Feuerwehr Dinslaken sicherte die Einsatzstelle ab und nahm auslaufende Betriebsmittel auf. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen musste die Autobahn gesperrt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell