FW Bremerhaven: Motorradunfall auf der BAB 27 mit tödlichem Ausgang

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum Karsamstag wurde die Feuerwehr Bremerhaven gegen 23:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Motorradbeteiligung auf der Autobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel in Fahrtrichtung Bremerhaven alarmiert. Ein Pkw mit zwei Insassen war aus noch ungeklärter Ursache auf ein Motorrad aufgefahren. Infolge des Aufpralls wurde der Motorradfahrer von seiner Maschine geschleudert und war ein erhebliches Stück von dieser entfernt zum Liegen gekommen.

Neben der sofortigen Einleitung der notfallmedizinischen Versorgung suchte die Feuerwehr die nähere Umgebung der Einsatzstelle nach einem/ einer möglichen Beifahrer: in ab und nahm eine Einsatzstellenausleuchtung vor. Im weiteren Verlauf wurde auch nach der Befragung von mehreren anwesenden Ersthelfenden kein(e) Beifahrer: in aufgefunden. Ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug nahm die Absicherung der Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr vor. Des Weiteren wurden der Brandschutz für die Einsatzstelle sichergestellt und auslaufende Betriebsstoffe aufgenommen.

Nach der Verbringung des Motorradfahrers in den Rettungstransportwagen verstarb dieser trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch am Unfallort. Die Insassen des Pkw blieben unverletzt und wurden betreut. Die Autobahn blieb infolge der Unfallaufnahme durch die Polizei in Fahrtrichtung Bremerhaven noch bis in den Samstagmorgen gesperrt. Zum Stand der Unfallermittlung kann die Feuerwehr Bremerhaven keine Aussagen treffen. Insgesamt waren an dem Einsatz 14 Einsatzkräfte beteiligt.

