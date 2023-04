Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Feuerwehrakademie Bremerhaven - Zwölf neue Notfallsanitäter für die Feuerwehren Bremerhaven, Cuxhaven und Delmenhorst

Am 31. März 2023 haben zwölf Einsatzkräfte der Feuerwehren Bremerhaven, Cuxhaven und Delmenhorst an der Feuerwehrakademie Bremerhaven die staatliche Prüfung zur Notfallsanitäterin bzw. zum Notfallsanitäter bestanden.

Nach der Ausbildung im feuerwehrtechnischen Dienst ging es für die Brandmeisterin und die Brandmeister in die berufsbegleitende Ausbildung zur Notfallsanitäterin und zum Notfallsanitäter. Die angehenden Rettungskräfte absolvierten in der praxisnahen Ausbildung insgesamt 1920 Stunden Theorie an der Feuerwehrakademie Bremerhaven, 720 Praxisstunden in Krankenhäusern und 1960 Einsatzdienststunden auf Lehrrettungswachen.

Während die Einsatzdienststunden auf den eigenen Lehrrettungswachen in Bremerhaven, Cuxhaven und Delmenhorst absolviert wurden, waren die Ausbildungsorte für die Praxisstunden überregional verteilt. Neben dem regionalen Klinikum Bremerhaven Reinkenheide, dem Ameos Klinikum Mitte Bremerhaven und dem Ameos Klinikum Am Bürgerpark Bremerhaven, wurde die Ausbildung auch in Kliniken der Städte Cuxhaven, Delmenhorst, Hamburg, Nordenham und Otterndorf absolviert.

Zum Abschluss stand die staatliche Prüfung an. Nach den drei schriftlichen Klausuren, den praktischen Prüfungen und der mündlichen Prüfung konnten endlich die Zeugnisse überreicht werden. Prüfungsvorsitzender Michael Reinicke: "Die Prüflinge haben eine lange und intensive Ausbildung durchlaufen, die sie mit großem Engagement und Fleiß gemeistert haben. Ich freue mich, dass sie die gewonnenen Erfahrungen nun in ihrer Laufbahn einsetzen können und wünsche allen viel Erfolg bei ihren zukünftigen Einsätzen."

