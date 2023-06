Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Polizei kontrolliert drei E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Speyer (ots)

Am Montag gegen 10:20 Uhr stellte eine Polizeistreife eine 24-Jährige in der Industriestraße fest, die mit ihrem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war.

Kurz vor 17 Uhr stellte eine Polizeistreife in der Theodor-Heuss-Straße zwei Jugendliche fest, die auf einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen fuhren, zunächst die Haltesignale der Beamten missachteten und vor der Streife flüchteten. Die Beamten stellten den 14-jährigen Fahrer an dessen Wohnanschrift fest, während sein 14-jähriger Beifahrer bereits in der Straße "Am Woogbach" ein Einsehen hatte und sich den Beamten stellte. Die Beamten führten unmittelbar Elterngespräche zur Verdeutlichung der Regeln im Straßenverkehr sowie der mit der Nichtbeachtung verbundenen Gefahren.

Gegen 20:30 Uhr traf eine Polizeistreife am Postplatz einen 22-Jährigen an, der ebenfalls ohne Versicherungskennzeichen mit seinem E-Scooter fuhr.

In allen Fällen leiteten die Beamten Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein und untersagten die Weiterfahrt.

