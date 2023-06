Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Schulwegüberwachung an der Zeppelinschule

Speyer (ots)

Am Montag, den 19.06.2023, überwachten Polizeibeamte vor Schulbeginn den Schulweg im Umfeld der Zeppelinschule in der Zeppelinstraße. Hierbei stellten die Beamten ein völlig ungesichertes Kind in einem PKW sowie zwei nicht mitgeführte Führerscheine fest und ahndeten die Verstöße.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell