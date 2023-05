POL-LWL: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Lübz (ots) - Ein Motorradfahrer ist am Freitagmorgen in Lübz bei einem Abbiegevorgang einer Katze ausgewichen und dabei mit seinem Krad gestürzt. Der 34-Jährige zog sich bei dem Sturz auf der Landesstraße 17 leichte Verletzungen am Sprunggelenk und am Knie zu. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 ...

