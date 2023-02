Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von zwei hochwertigen Fahrzeugen

Mayen (ots)

Im Zeitraum vom Montag, den 20.02.2023, 20:00 Uhr, bis Dienstag, den 21.02.2023, 06:30 Uhr, kam es in Mayen zu zwei Komplettentwendungen von hochwertigen Fahrzeugen. In der Erlenstraße in Mayen, wurde ein BMW 530i der Farbe Blau entwendet. Am Barwinkel in Mayen, wurde ein Audi Q 7 der Farbe Grau entwendet. Für beide Taten besteht ein Tatzusammenhang. Die Schadenssumme der entwendeten Fahrzeuge beträgt insgesamt 86.000EUR. Die Kriminalpolizei Mayen Tel. 02651-8010, bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen.

