POL-PDMY: Die Polizei Mayen zieht eine positive Bilanz über die Fastnachtstage 16.02.2023 - 21.02.2023

Polizeiinspektion Mayen (ots)

Insgesamt kam es über die kompletten Faschingstage zu

-11 Körperverletzungen (hierunter 1 Fall häuslicher Gewalt), -6 Strafanzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, -1 Straßenverkehrsgefährdung durch einen alkoholbedingten Verkehrsunfall mit Sachschaden, -1 folgenlose Trunkenheitsfahrt im Straßenverkehr, -1 Ordnungswidrigkeit -7 Sicherstellungen von Betäubungsmitteln, Alkohol, Tabak, E-Zigaretten und 1 Messer bei einem Jugendlichen

An Weiberdonnerstag, dem 16.02.2023 wurden in vorheriger Absprache mit den Schulleitungen Jugendschutzkontrollen in Zusammenarbeit mit dem Lehrpersonal, dem Ordnungsamt und Jugendpflege der Stadt Mayen an der Carl-Burger-Schule, der Albert-Schweitzer-Realschule Plus und am Megina-Gymnasium durchgeführt. Hier kam es überwiegend zu den Sicherstellungen von Alkohol E-Zigaretten, Tabak und einem verbostwidrig mitgeführten Messer.

Rund um die Rathauserstürmung wurden in weiteren 3 Fällen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt und Joints bei Jugendlichen im Umfeld der Veranstaltung sichergestellt. Gegen Veranstaltungsende kam es zu einer wechselseitigen Körperverletzung auf dem Mayener Marktplatz.

Im Umfeld der Karnevalsfeier in Bell wurde eine Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen und bei einem Jugendlichen ebenfalls ein Joint sichergestellt.

Es wurden bei Kontrollen 272 Personen, schwerpunktmäßig Jugendliche und Heranwachsende überprüft.

Am Faschings-Wochenende gab es vereinzelt Körperverletzungsdelikte ohne große Ausschreitungen in Mayen, Naunheim, Ettringen, Thür und Polch. In Kottenheim wurde nach einer Fastnachtsveranstaltung ein Handy gestohlen. Beim Ausparken seines Pkw, touchierte ein Fahrzeugführer in Mendig mit 1,38 Promille ein parkendes Fahrzeug und verlor hierdurch seinen Führerschein.

Der Rosenmontagsumzug in Mayen verlief insgesamt sehr ruhig und friedlich, im anschließenden närrischen Treiben im Stadtgebiet, kam es zu 3 Körperverletzungen und einer Sachbeschädigung. Im Rahmen von Jugendschutzkontrollen wurden insgesamt wurden 32 Jugendliche und Heranwachsende beanstandungsfrei überprüft.

In der Nacht zum Faschingsdienstag fiel einer Streife ein 29-jähriger Fahrzeugführer eine Pkw, BMW auf, der sein Fahrzeug in enthemmter Fahrweise führte. Eine Kontrolle es Fahrers ergab, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand, eine Alkoholtest ergab den Wert von 1,32 Promille, sein Führerschein wurde ebenfalls sichergestellt.

Die Polizei Mayen war rund um die Veranstaltungen stets präsent und setzte an örtlichen Schwerpunkten zusätzliche Streifen ein. Hierdurch konnten Auseinandersetzungen im Vorfeld verhindert oder geklärt werden.

Erfreulich ist das die Masse der Besucher von Karnevalszügen bei überwiegend gutem Wetter fröhlich und ausgelassen Karneval feiern konnten.

