POL-PDLD: In Linienbus eingebrochen

Rhodt unter Rietburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter versuchte am heutigen Morgen, gegen 11:00 Uhr, die Geldkassette in einem geparkten Linienbus zu entwenden. Dabei wurde dieser durch den im Bus befindlichen Busfahrer überrascht und flüchtete.

Um 10:30 Uhr hatte der 53.-jährige Busfahrer aus dem Raum Germersheim seinen Linienbus an der L512 in Rhodt u.R., in Höhe des Wohnmobil Parkplatzes, zwecks Pause abgestellt. Im Anschluss begab sich dieser in den hinteren Bereich des Linienbusses, um sich etwas auszuruhen.

Hierbei wurde er durch den unbekannten Täter aufgeweckt, als dieser gerade die Münzgeldkasse leerte. Nachdem er den Täter angesprochen hatte, flüchte dieser ohne Beute, unerkannt zu Fuß über das angrenzende Feld. Der unbekannte Täter konnte aber wie folgt beschrieben:

Männlich, 20-25 Jahr alt, 1,70-1,80 m groß, kräftig-sportliche Figur, trug eine schwarze Jacke, Jeans und Sportschuhe.

Es werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 - 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

