Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Klingenmünster Land Rover zerkratzt - Zeugen gesucht!

Klingenmünster (ots)

Am 10.01.2023, wurde in der Zeit von 00:30 Uhr und 15:00 Uhr, ein "Im Winkel" abgestellter dunkelgrüner Land Rover, mit SÜW-Zulassung, zerkratzt. An dem Fahrzeug wurde ein Lackschaden in Höhe von 1000.- Euro angerichtet. Zeugen werden gebeten sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel.: 06343 / 93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell