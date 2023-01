POL-PDLD: Rülzheim - hilflose Person gerettet

Ottersheim (ots) - Unbekannte Täter brachen vermutlich im Zeitraum von Samstag, 07.01.2023 auf Montag 09.01.2023, in die St. Martin Kirche in Ottersheim ein. In der Kirche wurden mehrere Schränke durchwühlt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr