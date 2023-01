POL-PDLD: Berufsinfoabend der Polizei Edenkoben

Germersheim (ots) - Am Montagmittag führten Germersheimer Polizisten in der Zeppelinstraße eine Schulweg- und Geschwindigkeitskontrolle durch. Dabei waren insgesamt sechs Autofahrer zu schnell unterwegs. Zudem wurden an sechs Fahrzeugen technische Mängel festgestellt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Dennis Dobberstein Telefon: 07274/958-1603 www.polizei.rlp.de/pd.landau ...

mehr