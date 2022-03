Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Rüthen - Vollsperrung der L776 - Ein Leichtverletzter und 150.000 Euro Sachschaden

Warstein (ots)

Am Mittwochabend (16. März 2022) befuhr ein 68-jähriger Lastkraftwagenfahrer aus Harsewinkel, .gegen 18.45 Uhr, die L776 aus Richtung Nuttlar kommend in Richtung Kallenhardt. Kurz vor einer Linkskurve überholte er einen vor ihm fahrenden 56-jährigen Lkw-Fahrer aus Rietberg mit seinem Kieslaster. Vor Beendigung des Überholvorgangs scherte der 68-Jährige mit seinem Gefährt zu früh nach rechts wieder ein, da ihm ein Auto entgegenkam. Hierbei touchierte er den Kieslaster des 56-Jähriger, der daraufhin von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Waldgebiet zum Stehen kam. Der Rietberger wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Da aus dem verunfallten Lkw Betriebsstoffe ausliefen, wurde die untere Wasserbehörde informiert. Es folgte die Teilsperrung der L776, die in den Morgenstunden zur Bergung des Fahrzeugs dann gänzlich gesperrt werden musste. Voraussichtlich soll die Freigabe der Strecke am späten Vormittag erfolgen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 150.000 Euro ein. (reh)

