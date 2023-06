Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit zwei verletzten Radfahrern

Dudenhofen (ots)

Am 20.06.2023 gegen 07:57 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW die Carl-Zimmermann-Straße. An der Einmündung zur Adolph-Kolping-Straße übersah er die vorfahrtsberechtigten 65- und 63-Jährigen Fahrradfahrer. Es kam zunächst zum Zusammenstoß mit dem 65-jährigen, welcher mit einem dreirädrigen Rad unterwegs war. Neben diesem befand sich zu diesem Zeitpunkt die 63-jährige Radfahrerin. Sie wurde infolgedessen mittelbar durch den 65-Jährigen in den Unfall verwickelt. Beide stürzten jeweils von ihren Fahrrädern und mussten durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

