Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Vodafone-Shop

Einbeck (ots)

Einbeck (rod)

Am Dienstag, den 30.05.2023, kam es im Zeitraum zwischen 16 Uhr bis 20 Uhr zu einem Einbruch in den Vodafone-Shop in der Marktstraße in Einbeck. Bislang unbekannte Täter gelangten durch eine Hintertür in den Verkaufsraum, durchsuchten diesen und entwendeten mehrere Geräte im Wert von ca. 20.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell