Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR, (go), MÜHLENSTRASSE, Dienstag, der 30.05.2023, 14:40 Uhr. Ein 50 jähriger Fahrer aus Uslar befuhr mit seinem LKW (mit Ladekran) die Mühlenstraße in Richtung Kurze Straße. Da der Kran nicht ordnungsgemäß eingefahren war, riss er, in Höhe der Einmündung in die Kreuzstraße, ein Kabel der Straßenbeleuchtung herunter. Dabei wurden die Straßenlampe sowie 2 Gebäude beschädigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar. Die Stadtwerke wurden informiert.

