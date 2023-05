Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus einem PKW

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Ludolfstraße 4, Zeit: Dienstag, 23. Mai 2023, 16:20 Uhr bis 18:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich an einem zum Parken abgestellten PKW FIAT zu schaffen und aus dem Fahrzeug wurde ein Rucksack entnommen und entwendet. Anwohner aus der Ludolfstraße werden gebeten, eventuelle verdächtige Beobachtungen über Personen und Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden.

