Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Zwei Einbrüche an der Roermonder Straße

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Sonntagabend oder in der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte in ein Haus und ein Geschäft an der Roermonder Straße in Amern eingebrochen.

In dem Einfamilienhaus liegt die Tatzeit zwischen 21 Uhr am Sonntagabend und 2.50 Uhr in der Nacht. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand verschafften sich der oder die Täter über ein auf Kipp stehendes Fenster Zutritt. Sie entwendeten ein Portemonnaie mit einigen zig Euro Bargeld und Karten.

In dem Geschäft, das am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr von Mitarbeitenden abgeschlossen worden war, stellte ein Mitarbeiter am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr fest, dass eingebrochen worden war. Hier haben sich der oder die Täter augenscheinlich mit Gewalt über die verschlossene Tür Zutritt verschafft. Nach ersten Erkenntnissen nahmen sie aber nichts mit.

Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen. Wer hat vielleicht schon am Sonntagnachmittag, also noch im Hellen, oder auch in der Nacht zu Montag im Bereich der Roermonder Straße zwischen Waldniel und Amern verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (340)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell