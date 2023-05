POL-NOM: Dieseldiebstahl

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am Sonntag, den 28.05.2023, bemerkte eine Polizeistreife, dass zwei Männer abwechselnd mit einem Fahrrad in der Straße Kleiner Varlenkamp in Einbeck in Schlangenlinien auf der Straße fuhren. Im Rahmen der Kontrolle stellte die eingesetzte Polizeistreife dann fest, dass beide aus Einbeck stammenden Männer im Alter von 34 und 29 Jahren stark alkoholisiert waren, durchgeführte ...

mehr