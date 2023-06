Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Polizei sucht Geschädigten

Schifferstadt (ots)

Bereits am vergangen Dienstag kam es in der Speyerer Straße zu einem polizeilichen Einsatz. Dort hatte ein 33-jähriger Schifferstadter laut Zeugenaussagen gegen 21:00 Uhr die Fahrbahn betreten und habe ein bisher unbekanntes Fahrzeug angehalten. Im Anschluss schlug der Mann mehrfach mit der flachen Hand auf die Motorhaube des Fahrzeuges. Der Fahrer des Fahrzeuges setzte danach seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Da gegen den 33-jährigen nun wegen des Verdachts der Nötigung und versuchter Sachbeschädigung ermittelt wird, sucht die Polizei nach dem Eigentümer bzw. Fahrer des genannten Fahrzeuges. Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell