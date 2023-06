POL-SE: Uetersen - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl in der Kirchenstraße

Bad Segeberg (ots) - Die Polizei in Norderstedt sucht nach einer Auseinandersetzung in der Rathausallee am Mittwochabend (14.06.2023) nach den Beteiligten und bittet um weitere Zeugenhinweise. Kurz vor 22:00 Uhr hörten Anwohner im Lütjenburger Weg Hilferufe einer Frau aus Richtung Moorbekpark. Die eingesetzten Streifen trafen im Rahmen der Fahndung im Moorbekpark auf ...

mehr