POL-WAF: Oelde-Sünninghausen. Aufeinandertreffen endet in Krankenhaus

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat am Sonntag (19.02.2023, 14.15 Uhr) ein Auto in Oelde angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Der graue Audi A4 war PKW zwischen 14.15 Uhr und 14.30 Uhr an der "Lange Straße" Richtung Geiststraße auf Höhe des Fußgängerüberwegs abgestellt und wurde vorne beschädigt. Hinweise zum Verursacher des Schadens bitte an die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: ...

