Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Auseinandersetzung in der Rathausallee

Bad Segeberg (ots)

Die Polizei in Norderstedt sucht nach einer Auseinandersetzung in der Rathausallee am Mittwochabend (14.06.2023) nach den Beteiligten und bittet um weitere Zeugenhinweise.

Kurz vor 22:00 Uhr hörten Anwohner im Lütjenburger Weg Hilferufe einer Frau aus Richtung Moorbekpark.

Die eingesetzten Streifen trafen im Rahmen der Fahndung im Moorbekpark auf einen Zeugen, der angab, eine Auseinandersetzung zwischen einem Jugendlichen und einem etwa 30-jährigen Mann im Bereich eines Treppenaufgangs bei Rewe nahe der U-Bahnhaltestelle Norderstedt Mitte beobachtet zu haben.

Der circa 16-Jährige soll den etwa 30-Jährigen geschubst und versucht haben zu schlagen. Die etwa gleichaltrige Begleiterin des 30-Jährigen soll daraufhin laut geschrien haben.

Anschließend sollen die Beteiligten getrennter Weg gegangen sein. Der 30-Jähriger habe sich mit seiner Begleiterin mit Hund in den Moorbekpark in Richtung Feuerwehrmuseum begeben.

Der Jugendliche soll zwischen 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein. Er hatte blonde kurze Haare und trug ein weißes T-Shirt und eine Jeans.

Sein etwa 30-jähriger Kontrahent war ungefähr 1,85 Meter groß und hatte ebenfalls kurze blonde Haare. Er war mit einer kurzen Hose und einem grünen T-Shirt bekleidet.

Seine Begleiterin war ähnlich groß und schlank. Sie trug einen rosafarbenen Pullover und hatte ein Lippenpiercing.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Norderstedt bitten unter 040 52806-0 um sachdienliche Hinweise zu den Beteiligten aufgrund des Verdachts der Körperverletzung.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell