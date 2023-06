Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hausfassade beschädigt und geflüchtet

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Vermutlich beim Abbiegen von der Raiffeisenstraße in die Kirchenstraße beschädigte ein Fahrzeug in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag die Fassade eines dortigen Einfamilienhauses. Aufgrund der Höhe des Schadens an der Fassade muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen LKW gehandelt hat. Die Höhe des finanziellen Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter der Nummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

