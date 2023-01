POL-LB: Böblingen: Einbruch in Restaurant

Ludwigsburg (ots) - Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montag gegen 14:50 Uhr in der Schafstraße in Leonberg-Gebersheim, nachdem eine Spülmaschine in einem Wohnhaus Feuer gefangen hatte. Vermutlich geriet das Gerät aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg war mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Personen wurden nicht verletzt und das Haus blieb weiterhin ...

