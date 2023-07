Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Witterungsbedingter Verkehrsunfall auf der BAB27 ++++ Randalierer in Dorum

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/BAB27. Am Mittwochabend (12.07.2023) kam es gegen 18:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Zwischen den Anschlussstellen Hagen und Stotel geriet ein 28-jähriger Butjadinger während eines starken Regenschauers - vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit - mit seinem Audi A3 ins Schleudern. Er kollidierte sowohl mit der Mittel- als auch mit der Seitenschutzplanke. Die nachfolgende 43-jährige Fahrerin eines Opel Meriva aus Nordenham wollte daraufhin ausweichen und touchierte dabei den VW Tiguan eines 35-jährigen Nordenhamers. Der 28-Jährige blieb unverletzt. Die 43-Jährige und der 35-Jährige wurden zum Glück nur leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro. Die BAB27 musste für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung der beteiligten Pkw in Fahrtrichtung Cuxhaven halbseitig gesperrt werden.

++++ Dorum/Wurster Nordseeküste. Ebenfalls am Mittwochabend (12.07.2023) gegen 20:10 Uhr wurde der Polizei in Geestland eine randalierende männliche Person im Bereich des Dorumer Bahnhofs gemeldet. Der Verursacher, ein 34-jähriger Laatzener, wurde im Nahbereich angetroffen und von Beamten des Polizeikommissariats Geestland kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann mit seinem Elektroroller gefahren war, obwohl er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gestanden hatte. Eine Vortest ergab einen Wert von über zwei Promille. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den nunmehr Beschuldigten eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde weiter bekannt, dass der 34-Jährige mindestens ein abgestelltes Fahrrad am Bahnhof in Dorum durch Tritte beschädigt hatte. Des Weiteren soll er sein Smartphone derart auf die Fahrbahn im Bereich der Speckenstraße (Höhe Nr. 56) geworfen haben, dass der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin eines VW Passat hatte ausweichen müssen. Der/die Eigentümer des beziehungsweise möglicherweise der beschädigten Fahrräder sowie der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin des VW Passats werden gebeten sich bei der Polizei in Dorum (Telefon 04742 926980) oder in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell