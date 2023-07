Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Osterbruch - vermutlich durch landwirtschaftliches Gespann

Cuxhaven (ots)

Osterbruch. Am Montag (10.07.2023) kam es im Verlauf des Tages zu einer Verkehrsunfallflucht an einer Brücke über den Hadelner Kanal in der Straße Norderende in Osterbruch. Hierbei wurde ein Brückengeländer, vermutlich durch das Rangieren mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug, beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Otterndorf (04751 998350) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell