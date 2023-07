Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Junge Frau verunfallt unter Alkoholeinfluss

Cuxhaven (ots)

Wingst. Am Montagabend (10.07.2023) gegen 20:15 Uhr kam eine 25-jährige Hemmoorerin mit ihrem PKW auf der Balkseestraße in der Wingst nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den Seitengraben. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei Hemmoor fiel den Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft auf, ein Vortest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der jungen Frau wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein der jungen Fahrerin wurde sichergestellt. Verletzt wurde durch den Unfall niemand, den Sachschaden am Pkw und im Seitenraum schätzt die Polizei auf ca. 1.500 Euro.

